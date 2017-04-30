Псков, 30 апреля, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Между Псковом и Санкт-Петербургом вновь стали ходить поезда с пересадкой в Луге, приостановленные в 2016 году из-за неудобства пересадки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, пригородные поезда Санкт-Петербург-Балтийский — Луга и Луга — Псков теперь согласованы.

chrisjmit Поезд

Первый состав отправился из Санкт-Петербурга 28 апреля в 17:25, время прибытия в Псков — 21:39. Пересадка в Луге занимает 12 минут. Общее время в пути — 4 часа и 2 минуты.

Отправление Поезда из Пскова — в 6:57, общее время в пути до Санкт-Петербурга — 3 часа 50 минут.

Пригородные поезда «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» между городами будут курсировать ежедневно.

Напомним, власти Псковской области также пообещали, что в мае на маршруте Псков — Санкт-Петербург появится еще один перевозчик: АО «Федеральная пассажирская компания». Эти поезда будут ходить между двумя городами без пересадок.