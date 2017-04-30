Кадр видео с сайта youtube.com канала «龍燭» Самолет-амфибия AG600

Пекин, 30 апреля, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в китайском городе Чжухай провинции Гуандун прошли испытания системы управления самолетом, проверка его маневренности и работы систем связи.

Напомним, самолет предназначен для тушения пожаров, а также разведки месторождений полезных ископаемых. Ожидается, что в мае 2017 года пройдет первый испытательный полет AG600. Первый взлет будет осуществлен с аэродрома. Если все пройдет успешно, что взлет с водной поверхности будет осуществлен во второй половине 2017 года.