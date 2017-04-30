Москва, 30 апреля, 2017, 14:23 — ИА Регнум. В Москве в связи с проведением массовых мероприятий 1 мая будет перекрыт ряд улиц. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

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Сообщается, что 1 мая в Москве запланированы как минимум пять массовых мероприятий.

В связи с этим власти перекрывают движение автотранспортас 11:00 до 15:00 на Калужской площади, улицах Большой Якиманке, Большой Полянке, Моховой, Малом и Большом Каменных мостах, Охотном Ряду и Театральной площади.

С 13:00 до 14:40 движение будет перекрыто на участках улиц Заморенова и Трехгорный Вал, а с 13:00 до 15:00 — на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель московского Департаментарегиональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил, что мэрия столицы одобрила проведение как минимум пяти демонстраций 1 мая.