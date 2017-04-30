Херсон, 30 апреля, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Администрация Херсонской области Украины ввела в эксплуатацию новую капитальную дамбу, которая препятствует току воды из Днепра в Северо-Крымский канал. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает украинский телеканал ТСН.

valtercirillo Дамба

Сообщается, что на границе Украины с Крымом была построена бетонная плотина, стоимостью 35 млн гривен ($1,3 млн), которая блокирует ток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым.

В администрации Херсонской области Украины пояснили, что необходимость строительства новой дамбы возникла в связи с тем, что южные районы Херсонской области остались без водоснабжения после того, как шлюзы Северо-Крымского канала были закрыты украинскими властями в 2014 году, чтобы лишить жителей Крыма пресной днепровской воды.

В итоге вместе с крымчанами от днепровской воды оказались отрезаны и жители южных районов Херсонской области, так как шлюзы находятся в том месте, где Северо-Крымский канал вытекает из Днепра.

По словам главного инженера управления Северо-Крымского канала Владимира Охапко, в новой дамбе предусмотрены шлюзы, которые можно открыть и наполнить водой еще 300 километров Северо-Крымского канала до водохранилищ на полуострове. Но Украина этого делать не собирается, так как далее канал проходит по российской территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как Украина потеряла Крым в 2014 году, Киев начал применять тактику различных блокад полуострова. Первой блокадой стало прекращение водоснабжения по Северо-Крымскому каналу.

Тогда местные власти при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России реализовали проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. Были пробурены 36 скважин, к сентябрю 2016 года были построены три водозабора. Общий объем поставляемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки.

До 2020 года должна быть реализована Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма. В рамках этой программы предусмотрено строительство магистрального водовода из Краснодарского края до Керчи. Его общая протяженность составит около 220 км. Это позволит решить проблему с водоснабжением восточных регионов полуострова, где проживает 400 тыс. человек.