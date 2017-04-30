Лондон, 30 апреля, 2017, 12:13 — ИА Регнум. «Я не идеален, но работаю над собой. Можно быть феноменальным бойцом, но бокс — это, в первую очередь, характер. После нокдауна я дрался сердцем. Это был единственный шанс победить. Только в таких боях ты узнаешь, что на самом деле из себя представляешь», — рассказал Джошуа.

Bill Энтони Джошуа

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британский боксер Джошуа смог победить техническим нокаутом Владимира Кличко в 12-раундовом титульном бое.

Для Кличко это второе поражение с 2004 года. В ноябре 2015 года Кличко проиграл британцуТайсону Фьюри, что стало для болельщиков неожиданностью. После боя с Фьюри Кличко не выходил на профессиональный ринг до сегодняшнего дня, но похоже время Кличко проходит.

Джошуа отметил, что не знает, состоится ли повторный бой с Кличко. «Посмотрим, потребует ли он реванш, но в любом случае благодарю его за этот бой. Владимир остается примером для подражания», — сказал британский боксер.

Сам Кличко после поражения заявил, что контракт предусматривает бой-реванш, но пока украинец хочет взять время на раздумья по поводу своей карьеры.