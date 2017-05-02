Санкт-Петербург, 2 мая, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Весенняя уборка Петербурга в этом году проходила в экстремальных условиях. Несмотря на то, что из-за относительно теплого февраля вывоз зимней грязи и помывка городских магистралей начались в этот раз на месяц раньше обычного срока — еще 1 марта, в дальнейшем погодные условия Северной столицы внесли в планы коммунальщиков свои жесткие коррективы.

Карина Саввина ИА REGNUM Памятник Петру I у Михайловского замка в окружении коммунальной техники

Еще в первой половине апреля, когда температура несколько дней уверенно держалась значительно выше нулевой отметки, сотрудники дорожных служб начали мыть дороги обычной водой, а также вывели на улицы 230 машин-пылесосов. Была поставлена задача — всеми имеющимися силами предотвратить весенние пылевые бури, постоянный бич Петербурга в это время года.

Карина Саввина ИА REGNUM Рабочие у Михайловского замка

Однако полностью переключиться на решение этой важной задачи петербургским дорожникам было не суждено: уже 13 апреля на город обрушился сильнейший снегопад, температура упала ниже нуля, и на улицы вновь вышла снегоуборочная техника. В последующие дни снег вновь и вновь возвращался в город, сводя на нет результаты работы предыдущих недель.

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Карина Саввина ИА REGNUM Улицы культурной столицы должны быть чистыми

Напомним, что уже второй год подряд Петербург практикует бессолевую уборку. Чистая соль для предотвращения обледенения на дорогах больше не применяется. Вместо нее дороги прометаются техникой от свежевыпавшего снега, а затем обрабатываются 10%-ной песко-соляной смесью. Соответственно, на улицах постепенно скапливается песок, который необходимо вовремя убирать, во избежание тех самых пылевых бурь.

Карина Саввина ИА REGNUM Весенняя уборка в центре Петербурга

Апрельские снегопады и дожди естественным путем отсрочили возможное запыление города, однако сделали совершенно необходимым повторный «душ» для улиц и дорог. И петербургские дорожники немедленно вернулись к проведению «водных процедур», как только позволила капризная погода. Перед началом майских праздников город ударно завершил месячник по благоустройству общегородским субботником.

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Карина Саввина ИА REGNUM Малая Садовая улица — пешеходная зона

Как сообщили сегодня, 2 мая, в городском комитете по благоустройству, с начала весенней уборки с улиц Петербурга было вывезено более 63 тыс. тонн скопившейся на дорогах грязи, а на влажную уборку ушло более 241 тыс. кубометров воды.

Дорожными предприятиями вымыты более 2400 улиц, при этом 350 ключевых магистралей — с использованием шампуня. Очищены 2900 павильонов общественного транспорта, а также свыше 200 км пешеходных и силовых ограждений на улицах с интенсивным движением.

Карина Саввина ИА REGNUM Рабочим дорожных предприятий в апреле пришлось бороться со снегом и грязью

Хотя зимний сезон для дорожных служб города официально завершился, техника и сотрудники готовы к работе и в случае повторных заморозков и снегопадов. А пока дорожники и сотрудники садово-парковых служб заняты наведением лоска в преддверии Дня Победы и высокого туристического сезона.