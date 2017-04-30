Казань, 30 апреля, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Согласно декларации, доходы Минниханова за 2016 год составили 7 млн 509 тыс. 325,55 рублей. Глава Татарии не владеет какой-либо собственностью. Он пользуется жилым домом площадью 263,2 кв. м, гостевым домом площадью 110,7 кв. м, двумя земельными участками (1776 кв. м и 414,9 кв. м), а также квартирой площадью 174,6 кв.м.

Premier.gov.ru Рустам Минниханов

Все эти объекты являются собственностью его супруги.

Доходы его супруги — Гульсины Миннихановой за 2016 год составили внушительные 2 млрд 350 млн 680 тыс. 824,66 рублей. При этом в декларации указано, что 2,2 млрд получены от продажи доли в каком-то обществе с ограниченной ответственностью (ООО).

У супруги Минниханова есть собственность в Объединенных Арабский Эмиратах — два парковочных места и квартира площадью 222,2 кв.м. Помимо вышеперечисленной собственности, которой пользуется глава Татарии, его супруга использует жилое помещение площадью 1578,7 кв. м, два земельных участка площадью 3291 и 2999 кв. м и жилой дом площадью 142,4 кв.м.

По сравнению с 2015 годом доходы Минниханова выросли. Согласно прошлой декларации, в 2015 году глава Татарии заработал 6,067 млн рублей. Его супруга в 2015 году заработала 256,553 млн рублей.