Мадрид, 30 апреля, 2017, 09:39 — ИА Регнум. «Московская мэрия собирается выселить 1,6 миллиона жителей, разрушив при этом 25 миллионов квадратных метров жилой площади, снеся 8 000 домов, — пишет московский корреспондент издания Пилар Бонет. — Грандиозность планов звучит сигналом тревоги для многих».

Sidik iz PTU Снос пятиэтажки

«Предыдущая программа переселения была куда менее амбициозной — за период с 1999 года в Москве улучшили свои условия проживания 160 000 семей, — отмечает журналистка. — Администрация города торопится начать снос. Хотя закон о демонтаже piatietazhki (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ), которые в народе также называют Jrushevki (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ), по имени советского лидера Никиты Хрущева, при котором их начали строить, прошел в Госдуме 20 апреля еще только первое чтение и окончательно не принят. Проект мэрии вызвал раскол в обществе и протесты населения, которое обеспокоено тем, что его могут переселить на окраины, в так называемые «людские муравейники» с плохо развитой инфраструктурой Но на решение спорных вопросов у протестующих будет совсем немного времени — всего 60 дней с момента вступления закона в силу».

«Во время кризиса на окраинах Москвы осталось большое количество незавершенки и план Собянина может снова вдохнуть в нее жизнь», — резюмирует автор.