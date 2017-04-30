Ташкент, 30 апреля, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования своему киргизскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву в связи с трагедией, случившейся в Ошской области страны, сообщил ИА REGNUM представитель пресс-службы президента Узбекистана.

Траурная лента

«С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о многочисленных человеческих жертвах в результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года в Узгенском районе Ошской области», говорится в послании. Шавкат Мирзиёев передал «искренние соболезнования и слова сочувствия и поддержки всему народу Кыргызстана, а также родным и близким погибших и пострадавших». В Киргизии 30 апреля объявлено днем траура по погибшим в результате схода оползня в Ошской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оползень сошел в селе Аю Узгенского района Ошской области. Огромные грязевые массы накрыли около десяти жилых домов. Сход оползня произошел в утренние часы 29 апреля, когда люди ещё спали. В заваленных домах проживали 24 человека. Поисковая операция продолжается. Спасатели сообщают, что шансов найти выживших при таких условиях нет.