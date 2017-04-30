Красноярск, 30 апреля, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять под усиленный контроль все места отдыха российских граждан в период майских праздников. Соответствующее поручение он дал сегодня, 30 апреля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

ernie Пожар

Пучков напомнил, что впереди большие майские праздники и большое количество людей поедет на дачу и на природу. «Я прошу организовать работу и взять на король все места массового отдыха людей, чтобы защитить их от пожаров», — сказал министр.

Он подчеркнул, что риски возникновения пожаров в праздничные и выходные дни возрастают. Пучков напомнил, что по решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям во всех регионах Сибири введён режим ЧС, во многих муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим.

В период майских праздников гарнизоны подразделений пожарной охраны, МВД и ГИБДД будут работать в усиленном режиме. По данным МЧС, к праздникам число техногенных пожаров благодаря усилиям пожарных и увеличению группировки удалось сократить почти в два раза.

Однако, для обеспечения пожарной безопасности нужна помощь и поддержка со стороны граждан. Люди должны сами понимать всю степень отвественности за пожарную безопасность своего имущества, а также осознавать риски.

«В эти дни майских праздников требуется внимательность и выполнение всех ограничений, которые связаны и с прогнозом погоды, и с рисками», — подчеркнул Пучков.