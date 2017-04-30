Улан-Удэ, 30 апреля, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Площадь действующих на данный момент лесных пожаров в Бурятии за минувшие сутки увеличилась в два раза и составляет около 2 тыс. гектаров. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.

tpsdave Лесной пожар

Утром 29 апреля в Бурятии были зафиксированы 19 очагов лесных пожаров общей площадью 1020 гектаров. К утру 30 апреля зарегистрировано 20 очагов лесных пожаров, из них действует 14 очагов на общей площади около 2 тысяч гектаров.

Пожары зафиксированы Хоринском, Курумканском, Кижинганском, Тункинском, Прибайкальском, Мухоршибирском, Заиграевском, Джидинском, Баунтовском и Кабанском районах Бурятии.

Наиболее крупные пожары зафиксированы в Заиграевском районе Бурятии, там горят почти 1 тыс. гектаров леса. В Тункинском национальном парке — 265 гектаров, в Прибайкальском районе — 220 гектаров.

За сутки пожарно-спасательным бригадам удалось локализовать шесть пожаров на площади около 400 гектаров. В тушении пожаров задействованы более 860 человек.