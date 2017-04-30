Пекин, 30 апреля, 2017, 06:34 — ИА Регнум. Для обслуживания будущей пилотируемой космической станции Китаю нужно два дополнительных грузовых космических корабля. Новые аппараты будут разработаны в ближайшие годы, заявил заместитель директора Китайской корпорации по аэрокосмическим наукам и технологиям Ян Баохуа, сообщает 30 апреля China Daily.

Тяньчжоу-1

В настоящее время на вооружении космической отрасли КНР уже есть грузовой корабль «Тяньчжоу-1» («Небесный корабль»).

«Мы разработаем два варианта «Тяньчжоу-1», — заявил Баохуа. Как пояснил чиновник, первый вариант нового корабля будет снабжен аналогичным первой модели герметично запечатанным грузовым отделением и дополнен открытым отделением для доставки на орбиту грузов, не нуждающихся в защите от агрессивной космической среды. Этот корабль будет использоваться для снабжения космонавтов будущей станции и перевозки небольших запасных частей.

Второй вариант, чей грузовой отсек будет полностью открытым, предназначается для перевозки больших запасных частей и любых космических аппаратов, запуск которых планируется со станции.

Что касается силовой установки всех трех модификаций корабля, то она останется герметичной. Сообщается, что разрабатываемые грузовые корабли не предназначены для повторного использования.

Напомним, «Тяньчжоу-1», самый большой и самый тяжелый китайский космический корабль, был впервые запущен Китаем 20 апреля.