Филадельфия, США, 30 апреля, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вновь заверил сторонников, что стена на границе с Мексикой появится несмотря на финансовые трудности и протесты. Об этом глава Белого дома сообщил на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания, приуроченной к 100 дням его президентства, сообщает 30 апреля CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Нам нужна безопасность, нам нужны камеры, — заявил Трамп сторонникам. — Нам нужна стена».

По словам президента, стена на американо-мексиканской границе будет выстроена несмотря на скептицизм и поиски финансов на ее сооружения.

Трамп обратил внимание на распространение в США «транснациональных банд», в том числе радикальных исламистов. «Мы не успокоимся, пока не разобьем эти банды насилия, и мы сделаем это быстро», — отметил президент, подчеркнув, что вышлет всех мигрантов-преступников обратно в их страны.

Напомним, 100 дней нахождения на посту президента США Дональд Трамп отметил выступлением перед сторонниками в штате Пенсильвания.

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