Филадельфия, США, 30 апреля, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в штате Пенсильвания неизвестный бросил в сторону президента несколько небольших флажков, раскрашенных в цвета российского государственного флага. Об этом 29 апреля сообщают американские СМИ.

Peggy_Marco Флаг России

Инцидент был запечатлен операторами нескольких новостных телеканалов, транслирующих выступление главы государства, приуроченное к 100 дням его президентства.

Российские флаги были подброшены перед Трампом как раз во время произнесение его лозунга. «Я буду бороться за то, чтобы сделать Америку великой снова», — заявил в этот момент президент.

На кадрах видно, что глава Белого дома не был смущен произошедшим и продолжил общение со сторонниками.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США заявил, что рад находиться в кругу своих сторонников в то время, как в Вашингтоне в его отсутствие проходит ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома.

«Я рад находиться более чем в ста милях от вашингтонского болота, проведя мой вечер с вами», — отметил Трамп.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп прокомментировал свое неучастие в ужине корреспондентов Белого дома