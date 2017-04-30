Вашингтон, 30 апреля, 2017, 04:18 — ИА Регнум. О возобновлении военных сил США говорят действия нового американского президента Дональда Трампа на территории Сирии и Афганистана. С таким заявлением в субботу, 29 марта, выступил вице-президент Майк Пенс на митинге сторонников Трампа в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания), приуроченном к ста дням президентства представителя Республиканской партии.

Victorgrigas Майкл Пенс

«Действия, которые президент Трамп предпринял в Сирии и Афганистане, — свидетельство возобновления силы США», — подчеркнул Пенс.

По его словам, группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теряет свою силу под напором мер, предпринимаемых Трампом. Вице-президент США подчеркнул, что США не остановятся, пока окончательно не уничтожат террористов.

Как писало ИА REGNUM, ранее США нанесли удар по сирийской базе Аш-Шайрат в ответ на якобы имевшие место быть химические атаки. Ракеты «Томагавк» уничтожили самолеты, заправочные станции, ангары, погибли военные и гражданские лица.

Позднее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что удар США по авиабазе в Сирии заставляет усомниться в искренности предвыборных обещаний американского президента Дональда Трампа по совместной борьбе с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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