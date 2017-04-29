Мосул, Ирак, 30 апреля, 2017, 01:53 — ИА Регнум. Американский военнослужащий погиб при взрыве в окрестностях иракского города Мосул. Об этом со ссылкой на представителя военной коалиции под руководством США 29 апреля сообщает Reuters.

The U.S. Army Мосул, Ирак

Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, во время одной из операций по возвращению занятых исламистами опорных пунктов в северном Мосуле. В результате взрыва оставленного боевиками самодельного взрывного устройства гражданин США получил многочисленные ранения, от которых вскоре скончался.

Подробности произошедшего неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп дал поручение министру обороны страны Джеймсу Мэттису отменить систему учета ограничений военного контингента в Сирии и Ираке. Речь идет не о возможном увеличении численности американских военнослужащих в указанных странах, а об изменении системы учета контингента, занижающую количество размещенных в регионе военных США.

Напомним, в отличие от Сирии в Ираке вооруженные силы США действуют официально по соглашению с действующим правительством. Американские военные участвуют в операции по освобождению Мосула от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).