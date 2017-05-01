Петропавловск-Камчатский, 1 мая, 2017, 03:00 — ИА Регнум. В Первомайской колонне трудящихся по главной площади Петропавловска-Камчатского сегодня, 1 мая, прошли и камчатские энергетики, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Однако на демонстрацию, конечно, пришли не все сотрудники местных ТЭЦ и котельных.

Александр Колпаков ИА REGNUM Сотрудник ТЭЦ следит за показателями работы станци

Александр Колпаков ИА REGNUM Диспетчерский пункт ТЭЦ

Многие и сегодня на «боевом посту».

Александр Колпаков ИА REGNUM Сотрудники «Камчатскэнерго» заняты ремонтом питательных насосов котельной

Они следят за работой оборудования и готовы к любым внештатным ситуациям, которые на Камчатке случаются не редко.

Александр Колпаков ИА REGNUM Начальник котельной №1 Петропавловска-Камчатского Антон Погожев проверяет работу оборудования

Здесь часто сильные ветра и мокрый снег, который налипает на провода.

Александр Колпаков ИА REGNUM Ремонтная бригада энергетиков на ТЭЦ-2 Петропавловска

Оборудование из-за этого может включить автоматическую защиту и отключить электроснабжение и если энергетики быстро не отреагируют, то тысячи жителей полуострова надолго останутся без света и тепла.

Александр Колпаков ИА REGNUM Аппаратчик химводоочистки поверяет качество воды

Работа энергетиков на Камчатке осложняется еще и тем, что на полуострове изолированный энергоузел, то есть вся энергия вырабатывается исключительно в пределах региона.