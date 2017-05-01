День Весны и Труда камчатские энергетики отмечают на «боевом» посту
Петропавловск-Камчатский, 1 мая, 2017, 03:00 — ИА Регнум. В Первомайской колонне трудящихся по главной площади Петропавловска-Камчатского сегодня, 1 мая, прошли и камчатские энергетики, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Однако на демонстрацию, конечно, пришли не все сотрудники местных ТЭЦ и котельных.
Многие и сегодня на «боевом посту».
Они следят за работой оборудования и готовы к любым внештатным ситуациям, которые на Камчатке случаются не редко.
Здесь часто сильные ветра и мокрый снег, который налипает на провода.
Оборудование из-за этого может включить автоматическую защиту и отключить электроснабжение и если энергетики быстро не отреагируют, то тысячи жителей полуострова надолго останутся без света и тепла.
Работа энергетиков на Камчатке осложняется еще и тем, что на полуострове изолированный энергоузел, то есть вся энергия вырабатывается исключительно в пределах региона.