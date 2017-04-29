Киев, 30 апреля, 2017, 01:30 — ИА Регнум. Депутата Верховной рады от «Радикальной партии» Андрея Артеменко, который ранее предложил снять санкции с России, президент Украины Пётр Порошенко лишил украинского гражданства. Произошло это в связи с наличием у депутата гражданства Канады. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Да, мы этого добились!», — написал в посте депутат.

По его словам, Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады. Это первый подобный случай за последние 26 лет.

Однако на этом Ляшко останавливаться не планирует. Его фракция намерена добиваться того, чтобы все украинские чиновники и сотрудники государственных служб, имеющие двойные гражданства, «ответили за это потерей мандата или работы».

В начале 2017 года сообщалось, что Артеменко предлагал разработать план по снятию с России санкций, а также предлагал ввести двойной суверенитет в Крыму. Дело в том, что издание The New York Times писало о том, что за неделю до того как Майкл Флинн подал в отставку с поста советника по нацбезопасности США, ему был представлен план возможной отмены президентом Дональдом Трампом антироссийских ограничительных мер. По информации издания, основную роль в разработке предложений сыграл украинский депутат Андрей Артеменко.

Так, в феврале на Артеменко было заведено дело по статье «Государственная измена». А 21 апреля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Генпрокуратура Украины просит министерство внутренних дел страны инициировать процедуру лишения гражданства страны депутата Верховной рады Андрея Артеменко.

По словам Сарган, во время уголовного расследования о госизмене было собрано необходимое количество документов, указывающих на наличие у Артеменко гражданства Канады. После получения документов от Генпрокуратуры Государственная миграционная служба может обратиться к президенту Украины с просьбой о лишении Артеменко гражданства Украины, отмечала Сарган.