Вашингтон, 30 апреля, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Десятки тысяч граждан США, недовольных политикой президента США Дональда Трампа в области охраны окружающей среды, прошли маршем по улицам Вашингтона. Об этом 29 апреля сообщает Washington Pоst.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Участники акции проследовали от Капитолия до Белого дома. Сообщается, что поток протестующих покрыл всю длину и ширину проспекта Пенсильвании от Капитолия до 14-й авеню.

Помимо традиционных природоохранных лозунгов и мрачных пророчеств о неминуемой климатической катастрофе с гибелью океанов и деградацией планеты, участники акции выдвигали и политические лозунги, осуждающие политику президента в отношении изменения климата и охраны окружающей среды.

Проходя мимо отеля Трампа, демонстранты скандировали «Позор!», «Мы хотим лидера, а не жуткий Twitter!».

Многотысячную акцию поприветствовала экс-госсекретарь и соперник Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон. «Приятно видеть, что люди выходят на улицы и сражаются с изменением климата, защищают следующее поколение и борются за рабочие места и экономическую справедливость», — написала она на своей странице в сети Twitter.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен выйти из подписанного почти 200 странами Парижского соглашения по климату. По мнению президента, угроза глобального потепления — это мистификация, выдуманная с целью подрыва американской экономики.

Напомним, соглашение по борьбе с глобальным потеплением предусматривает сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. Участие в Парижском соглашении создает сложности для экономик развивающихся стран: они вынуждены сокращать производство, в стремлении снизить выбросы диоксида углерода.