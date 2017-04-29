Гавана, 30 апреля, 2017, 00:27 — ИА Регнум. В ведомстве подтвердили, что принадлежавший вооруженным силам самолет вылетел из аэропорта Плайя Баракоа муниципалитета Баута в 6:38 субботы, 29 апреля, а затем рухнул на землю на территории муниципалитета Каделария, западной провинции Артемиса.

Igor Bubin Ан-26

Все находившиеся на борту военнослужащие, восемь человек, включая членов экипажа, погибли.

Пока не известно, что могло стать причиной аварии. На месте трагедии работает комиссия Министерства Революционных вооруженных сил.