В Москве из-за конфликта на дороге произошла стрельба
Москва, 29 апреля, 2017, 22:47 — ИА Регнум. Мужчина выстрелил в оппонента в ходе «дорожной ссоры» на юге Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Stanislav S. Yanchenko
Травматическое оружие
Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, на улице Тамбовская.
«На улице Тамбовская произошел конфликт между участниками дорожного движения, — сказал источник. — В результате один из водителей выстрелил в своего оппонента, предположительно, из травматического оружия».
Отмечается, что злоумышленник скрылся с места происшествия на своем автомобиле Volkswagen.
На юге Москвы был объявлен план «Перехват».