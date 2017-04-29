Анкара, 29 апреля, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Власти Турции заблокировали доступ к интернет-энциклопедии «Википедия», так как сервис «очерняет имидж» страны на международной арене. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщили в министерстве транспорта, судоходства и связи Турции.

Lane Hartwell Эмблема «Википедии»

«Руководство Википедии ставилось в известность о необходимости отказа от размещения ложной и необоснованной информации о неких связях Анкары с террористическими организациями, — говорится в сообщении. — Несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент».

Турецкая сторона считает, что вместо вклада в борьбу с терроризмом Википедия стала частью кампании по «очернению имиджа» Турции на международной арене.

В министерстве транспорта, судоходства и связи Турции подчеркнули, что, если недостоверные сведения будут удалены, ограничения с Википедии могут быть сняты.