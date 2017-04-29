Берлин, 29 апреля, 2017, 21:22 — ИА Регнум. 29 апреля на стадионе «Фольксваген-Арена» был разыгран матч 31-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Вольфсбург» и «Бавария». Матч завершился со счетом 0:6 в пользу «мюнхенцев».

Pixabay.com Эмблема клуба «Бавария»

На 19-й минуте австрийский латераль Давид Алаба открыл счет ударом со штрафного в правую девятку (25 метров) — 0:1.

На 26-й минуте форвард сборной Польши Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей после прострела Томаса Мюллера с левого фланга атаки — 0:2.

Через 9 минут поляк оформил дубль после прострела Кингсли Комана с левого фланга — 0:3.

На 66-й минуте экс-вингер сборной Голландии Арьен Роббен довел счет до хоккейного ударом из-за пределов штрафной в ближний угол — 0:4.

На 80-й минуте немецкий оттянутый форвард Томас Мюллер забил пятый мяч — 0:5.

Через 5 минут талантливый немецкий хавбэк Джошау Киммих довершил разгром после ассиста Арьена Роббена — 0:6.

Статистика матча («Вольфсбург"/"Бавария»)

Удары 5/15

Удары в створ 3/10

Владение 41%/59%

Фолы 11/8

На данный момент «Бавария» идет на первом месте с 73-мя очками. «Вольфсбург» остался на 14-й позиции с 33-мя очками.

Составы на матч:

«Вольфсбург»: Кастельс, Блащиковски, Хорн, Кнюхе, Родригес, Базур, Дидави, Герхардт, Густаво, Арнольд, Гомес.

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Мартинес, Лам, Алаба, Алькантара, Роббен, Мюллер, Коман, Киммих, Левандовски.

Главный арбитр матча: Феликс Цваер.

Предупреждения: Густаво — 19.

Удаления: Густаво — 79.

Голы: Алаба 19 — 0:1, Левандовски 36 — 0:2, Левандовски 45 — 0:3, Роббен 66 — 0:4, Мюллер 80 — 0:5, Киммих 85 — 0:6.