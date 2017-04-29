Москва, 29 апреля, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Около 250 человек приняли участие в несанкционированной акции «Открытой России» в Москве. Об этом сообщает в субботу, 29 апреля, пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Pixabay.com Акция протеста

«В центре Москвы завершилась несанкционированная акция «Открытой России», в которой приняло участие порядка 250 человек, — говорится в сообщении. — Нарушений общественного порядка не допущено».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля МВД РФ просило граждан воздержаться от участия в несанкционированной акции протеста в Москве.

Речь идет об акции протеста, которую в Москве пыталось организовать 29 апреля движение «Открытая Россия», основанное Михаилом Ходорковским.

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