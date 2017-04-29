Берлин, 29 апреля, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Дональд Туск намерен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО, который состоится 25 мая в Брюсселе. Об этом, как передает RT, сообщил канцлер Германии Ангела Меркель.

Recep Tayyip Erdoğan Resmî Flickr Hesabı Реджеп Тайип Эрдоган

«Он (Дональд Туск) сообщил, что во время саммита НАТО попытается провести встречу с президентом Эрдоганом», — говорит канцлер Германии.

Меркель также добавила, что она одобряет данную инициативу ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Турция остается стратегическим партнером Евросоюза.

«Брюссель заявляет о готовности к переговорам по членству Анкары в ЕС, — сказала глава евросоюзной дипломатии. — Диалог в этом направлении не заморожен и не завершен».

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