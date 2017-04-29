Москва, 29 апреля, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в связи с гибелью людей при сходе оползня в селе Аю в Ошской области. Об этом сообщает в субботу, 29 апреля, пресс-служба Кремля.

Mes.kg На месте стихийного бедствия

«Глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Узгенском районе Ошской области Киргизии сошедший оползень накрыл частные жилые дома. ЧП произошло в 7:20 по местному времени (4:20 мск) в селе Аю. Под оползнем оказались 24 человека, в том числе шесть детей школьного и трое дошкольного возраста.

В настоящее время поисковая операция продолжается. Спасатели сообщают, что шансов найти выживших при таких условиях нет.

30 апреля в Киргизии объявлено днем траура.

Читайте также: На село Аю в Киргизии сошел оползень

Читайте также: В Киргизии 30 апреля объявлено днем траура по погибшим при сходе оползня