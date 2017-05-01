Севастополь, 1 мая, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Редкая профессия имеет своего основателя и точное время рождения. Профессию «главный строитель кораблей» российский царь Петр Первый основал в 17 веке, когда Россия начала строить верфи и самостоятельно создавать корабли.

Светлана Иванова ИА REGNUM Главный строитель кораблей Александр Фомин

Знакомьтесь: главный человек в доке, где ремонтируются морские суда — главный строитель кораблей севастопольского предприятия ООО «Сориус Судоверфь»Александр Фомин. Специалистов такого класса в Севастополе можно «пересчитать по пальцам», их не больше 10 человек. Некогда градообразующая отрасль судостроения и судоремонта сейчас переживает не лучшие времена, и такие высококлассные профессионалы, как герой репортажа, ценятся на вес золота.

Светлана Иванова ИА REGNUM Подводную часть корабля можно отремонтировать только в доке

Морские суда вынуждены вставать на ремонт и техническое обслуживание — как и легковые или грузовые автомобили. Но на этом схожесть с сухопутным транспортом заканчивается. Техническое состояние судов регламентируется жесткими требованиями к безопасности мореплавания и работоспособности, и подтверждается заключением надзорного Морского регистра.

Светлана Иванова ИА REGNUM Рыболовецкий сейнер в ремонтном доке

«Когда мы наблюдаем за судном, идущим по бухте, мы видим, как оно красиво. Но если забраться внутрь корпуса, там открывается много интересного, о чем обычные люди не знают. Множество механизмов, которые приводят судно в движение, средств обеспечивают жизнедеятельность экипажа, автоматику и электрооборудование», — рассказывает Фомин.

То, что скрыто под водой, то есть подводную часть корабля, можно отремонтировать только в доке. В данном случае площадка «Сориус-Судоверфи» — это 100-метровый плавучий док, в который поднимают судно для ремонта.

Светлана Иванова ИА REGNUM Так выглядит судно после подъема в док

И на этом этапе включается главный строитель кораблей, который становится действительно самым важным человеком на производственной площадке: он участвует в переговорах с заказчиком об объемах судоремонта и организует все работы.

Светлана Иванова ИА REGNUM Замена наружной обшивки корпуса корабля

«Я распределяю виды ремонта и координирую работы так, чтобы этапы операции шли последовательно, без сбоя графика и не пересекались, а рабочие не мешали друг другу. Еще одно строгое условие — обязательства предприятия по срокам ремонта», — продолжает рассказ Александр Иванович.

«Бывает, судовладельцы рыболовных судов умоляют: сделайте скорее — хамса пошла», — иронизирует судостроитель.

Светлана Иванова ИА REGNUM Потоком воды под высоким давлением корпус корабля очищают от ракушки и старой краски

О своей роли он говорит крайне скупо и из скромности приземляет значимость работы, сравнивая себя с «прорабом». Вообще, как и все люди, поглощенные делом, он очень немногословен и не щедр на подробности.

Светлана Иванова ИА REGNUM Отремонтированный винто-рулевой комплекс судна

Александр Фомин начал свой трудовой путь в 1976 году, когда после службы в армии приехал к своему дяде в Севастополь из городка Антрацит под Донецком. Здесь устроился на судоремонтный завод «Персей» и одновременно учился заочно в Севастопольском приборостроительном институте (ныне Севастопольский госуниверситет).

С тех пор уже 40 лет он ремонтирует корабли — а их были десятки сотен: и военные на воздушной подушке типа «Зубр», и морские паромы, и парусники, и небольшие рыбодобывающие суда.

Светлана Иванова ИА REGNUM Александр Фомин уже 40 лет он ремонтирует корабли. Сейчас в доке стоят три рыболовецких судна

В этой профессии нужно обладать уникальным набором знаний — досконально знать технологию любой операции, оперативно найти технические варианты решений в сложных случаях. А таких ситуаций достаточно — морские суда далеко «не молоды».

Светлана Иванова ИА REGNUM Сияющий рулевой винт после ремонта

«Нередко случается, что при ремонте механизма выясняется, что требуется более сложный ремонт и нужно задействовать сторонних специалистов». Здесь незаменим многолетний опыт Александра Ивановича и добрые рабочие отношения с коллегами других севастопольских заводов.

Светлана Иванова ИА REGNUM Контроль качества на каждом этапе

Еще одна проблема, которая тревожит специалиста, — нехватка в отрасли инженерных кадров и рабочих-судоремонтников. Молодежь не стремится на такие предприятия: работа сложная, режимный завод, тогда как молодых специалистов привлекают более легкие заработки.

Светлана Иванова ИА REGNUM Производственные моменты

«Чтобы стать хорошим строителем кораблей, нужно как минимум пять лет, чтобы вжиться в эту структуру, — тогда ты обрастаешь связями, знаешь город и другие подобные предприятия, — говорит о своей профессии Александр Иванович. — Важны не только профессиональные знания, например, по корпусу, но и организация работ, знание структуры предприятия. Надо знать людей, их профессиональные возможности, как найти выход в сложной технической ситуации, организовать процесс работы».