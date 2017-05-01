Балашиха, Московская область, 1 мая, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В 2017 году планируют завершить реконструкцию автомобильной дороги М-7 «Волга», фактически разделяющей подмосковную Балашиху на две части. На одной из самых оживленных магистралей строители заняты обустройством трех развязок в районе Объездного и Леоновского шоссе и улицы Советская, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительно-монтажные работы по строительству шумозащитных(акустических) экранов

К строительству и реконструкции дороги приступили в 2015 году. Ожидается, что после окончания работ пропускная способность трассы увеличится в несколько раз: она станет шестиполосной с двухполосными местными проездами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сварочные работы

Как в январе 2017 года заявлял заместитель начальнику ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства», работы ведутся с опережением графика.

Сейчас строители заняты обустройством транспортных развязок на 18 км, 21 км и 22 км магистрали и перестройкой местных коммуникаций.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочие

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Управление подъемной машиной

Окончание работ — одно из самых долгожданных событий для автомобилистов: снимется нагрузка на местные дороги, за счет сквозных эстакад без светофоров уменьшатся пробки со стороны Москвы и Ногинска.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочий

Отметим, что проект реконструкции трассы считается одним из самых сложных — для расширения магистрали требовалось не только перестроить местные сети, но и перенести или снести предприятия и строения, расположенные по обочинам.