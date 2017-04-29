Липецк, 29 апреля, 2017, 19:37 — ИА Регнум. ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли 5 человек, произошло в Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

48.мвд.рф На месте ДТП

Трагедия произошла в субботу, 29 апреля, в Грязинском районе.

«На 24 км автодороги Липецк — Усмань произошло столкновение автомобиля «Ниссан» под управлением 59-летней женщины и ВАЗ-2107 под управлением 51-летнего мужчины, — говорится в сообщении. В результате оба водителя и два пассажира иномарки, а также одна пассажирка «семерки» от полученных травм скончались».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причины ДТП.