«Реал» (Мадрид) вырвал победу в матче с «Валенсией»
Мадрид, 29 апреля, 2017, 19:06 — ИА Регнум. 29 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 35-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Реал» (Мадрид) и «Валенсия». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «сливочных».
На 27-й минуте португальский форвард Криштиану Роналду открыл счет ударом головы после подачи Даниэля Карвахаля — 1:0.
На 82-й минуте испанский опорный полузащитник Даниэль Парехо сравнял счет ударом со штрафного — 1:1.
Через 6 минут бразильский латераль Марсело вывел «сливочных» вперед после ассиста Альваро Мораты — 2:1.
Статистика матча («Реал"/"Валенсия»)
Удары 12/8
Удары в створ 5/2
Владение 58%/42%
Фолы 13/10
На данный момент «Реал» идет на первом месте с 81-м очком. «Летучие мыши» идут на 12-й строчке, имея в своем активе 40 очков.
Составы на матч:
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Кросс, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема, Родригес.
«Валенсия»: Алвес, Мангала, Монтойа, Гарай, Лато, Эль-Хаддади, Парехо, Орельяна, Нани, Солер, Мина.
Главный арбитр матча: Хесус Гил.
Предупреждения: Парехо — 21, Лато — 25, Каземиро — 52, Гарай — 56, Мангала — 64, Мората — 77, Модрич — 82.
Голы: Роналду 27 — 1:0, Парехо 82 — 1:1, Марсело 88 — 2:1.
Незабитые пенальти: Роналду — 57.