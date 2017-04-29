Лондон, 29 апреля, 2017, 18:53 — ИА Регнум. 29 апреля на стадионе «Хоторн» был разыгран матч 35-го тура Английской Футбольной Премьер-лиги между командами «Вест Бромвич» и «Лестер». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «лис».

Whassuo Джейми Варди

На 43-й минуте скоростной форвард сборной Англии Джейми Варди открыл счет после разрезающего паса Синдзи Оказаки — 0:1.

Статистика матча («Вест Бромвич"/"Лестер»)

Удары 13/6

Удары в створ 4/1

Владение 56%/44%

Фолы 14/9

На данный момент «дрозды» идут на 8-й строчке с 43-мя очками. «Лисы» поднялись на 12-ю строчку, набрав 40 очков.

Составы на матч:

«Вест Бромвич»: Фостер, Ньом, Эванс, Маколей, Доусон, Якоб, Моррисон, Ливермор, Брант, Шадли, Рондон.

«Лестер»: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Беналуан, Дринкуотер, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Варди, Оказаки.

Главный арбитр матча: Марк Клаттенбург.

Предупреждения: Дринкуотер — 16, Якоб — 22, Беналуан — 52, Моррисон — 66.

Голы: Варди 43 — 0:1.