Москва, 29 апреля, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Теплоход с пассажирами сел на мель на реке в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по столице.

NVO Новоспасский мост

ЧП произошло в субботу, 29 апреля, под Новоспасским мостом.

«В 16:57 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС РФ по Москве поступила информация о том, что под Новоспасским мостом теплоход сел на мель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники специальных служб отправились на место происшествия сразу после получения сигнала.

«В целях безопасности московскими спасателями с помощью катеров была проведена эвакуация около 60 пассажиров на берег, — говорится в сообщении. — Пострадавших нет».

Теплоход благополучно сошел с отмели в 17:29 мск.