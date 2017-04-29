Москва, 29 апреля, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади состоялись 29 апреля в Москве. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Mid.ru Встреча Сергея Лаврова и Аймана ас-Сафади

Отмечается, что в ходе беседы дипломаты двух стран «обстоятельно обменялись мнениями» по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Особое внимание в этом контексте было уделено развитию обстановки в Сирии, — говорится в сообщении. — Лавров и Сафади подтвердили принципиальную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности САР, безальтернативность политического урегулирования через инклюзивный межсирийский диалог на основе резолюции 2254 СБ ООН».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 декабря 2016 года на территории Сирии действует режим прекращения боевых действий. Официальный Дамаск подписал соглашение о перемирии с основными вооруженными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили РФ, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.

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