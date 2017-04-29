Берлин, 29 апреля, 2017, 18:20 — ИА Регнум. 29 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 31-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Кельн». Матч завершился со счетом 0:0.

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Статистика матча («Боруссия"/"Кельн»)

Удары 19/2

Удары в створ 5/0

Владение 68%/32%

Фолы 7/13

На данный момент «шмели» идут на 3-м месте с 57-ю очками. «Козлы» поднялись на 8-е место, набрав 42 очка.

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Сократис, Гинтер, Шмельцер, Дурм, Кагава, Кастро, Вайгль, Ройс, Обамеянг, Пулишич.

«Кельн»: Хорн, Суботич, Хайнц, Соренсен, Клюнтер, Йойич, Битенкур, Леманн, Модест.

Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.

Предупреждения: Дурм — 9, Битенкур — 39, Кастро — 84, Клюнтер — 90.