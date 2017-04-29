Санкт-Петербург, 29 апреля, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга не допустили проведения несанкционированной уличной акции у станции метро «Горьковская» в Петроградском районе. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Vitaly V. Kuzmin Полиция

Как отмечается, попытка нарушить правопорядок была предпринята группой граждан в количестве около 150 человек.

«Участников мероприятия сотрудники полиции по громкой связи предупредили о несогласованности данного действия, часть граждан разошлась. Однако около 100 человек предприняли попытку нарушить общественный порядок, несмотря на неоднократные законные требования сотрудников полиции. Данные противоправные действия были пресечены полицейскими», — говорится в сообщении петербургского Главка полиции.

Добавим, что 28 апреля в петербургской полиции предупредили жителей и гостей города о том, что нахождение вблизи или непосредственно на несанкционированных мероприятиях «может быть небезопасно, особенно в момент задержания правонарушителей, которые препятствуют работе правоохранителей».

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Как сообщало ИА REGNUM, речь идет об акциях протеста, которые в Москве, Петербурге и других городах пыталось организовать 29 апреля движение «Открытая Россия», основанное Михаилом Ходорковским.