Осло, 29 апреля, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что развёртывание системы противоракетной обороны (ПРО) военного блока НАТО на территории королевства будет иметь последствия для всего Североатлантического альянса. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает Dagbladet.

U.S. Navy Пуск ракеты ПРО

«У России и Норвегии могут быть разные точки зрения на вопрос о ракетном щите НАТО, и это совершенно нормально. Однако добрые соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны. Россия не стремится к милитаризации Арктики», — подчеркнул Рамишвили.

Дипломат посоветовал властям Норвегии задуматься о последствиях своей новой политики безопасности до того, как решение об участии в ЕвроПРО будет принято.

Рамишвили отметил, что отсутствие конструктивного диалога между странами, в том числе диалога в военной сфере, создает серьезные проблемы, которые приводят к ненужной конфронтации.

«Сегодня Россия регулярно общается с политическим руководством и военачальниками США, но не с руководством норвежских вооружённых сил», — отметил дипломат.