Мадрид, 29 апреля, 2017, 15:50 — ИА Регнум. 29 апреля на стадионе «Аноэта» был разыгран матч 35-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Реал Сосьедад» и «Гранада». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В конце первого тайма мексиканский вингер Карлос Вела открыл счет, замкнув прострел Микеля Оярасабаля с правого фланга — 1:0.

На 65-й минуте колумбийский форвард Адриан Рамос сравнял счет ударом головы после подачи Димитри Фулькье с правого фланга атаки — 1:1.

На 84-й минуте испанский форвард Хуанми вывел «бело-голубых» вперед — 2:1. Ассистом отметился Сержи Каналес.

Статистика матча («Реал Сосьедад"/"Гранада»)

Удары 11/4

Удары в створ 5/3

Владение 55%/45%

Фолы 14/16

На данный момент «Реал Сосьедад» поднялся на 6-ю строчку, набрав 61 очко. «Гранада» осталась на предпоследнем месте с 20-ю очками.

Составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Рульи, Гонсалес, Юри, Сальдуа, навас, Илирраменди, Гранеро, Приэто, Хуанми, Вела, Оярасабаль.

«Гранада»: Очоа, Сильва, Фулькье, Ингасон, Онгла, Агбо, Перейра, Куэнка, Ангбан, Малль, Рамос.

Главный арбитр матча: Антонио Матеу Лаос.

Предупреждения: Ангбан — 42, Понсе — 80, Онгла — 88.

Голы: Вела 45 — 1:0, Рамос 65 — 1:1,Хуанми 84 — 2:1.