Псков, 29 апреля, 2017, 15:47 — ИА Регнум. В Пскове из-за неблагоприятных погодных условий перенесли намеченный на сегодня, 29 апреля, единый день уборки города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, о новой дате проведения общегородского субботника сообщал дополнительно.

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Предполагалось, что на субботник выйдут сотрудники городской и областной администраций, муниципальных учреждений и предприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Пскова заявляли о намерениях привести город в порядок к 1 мая.