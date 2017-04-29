Петрозаводск, 29 апреля, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Общественный активист Кирилл Няппинен связался с врио Главы региона в социальных сетях и попросил содействия в приобретении саженцев деревьев и кустарника для благоустройства центральной части поселка. Артур Парфенчиков немедленно откликнулся на просьбу о помощи.

Gov.karelia.ru Артур Парфенчиков сажает деревья

«Врио Главы республики легко доступен в социальных сетях, это избавило нас от долгой бумажной переписки, как это нередко бывало раньше, — отметил во время субботника Кирилл Няппинен, — Это очень доступная форма общения с населением, мы ее приветствуем, так как многие вопросы можно решать оперативно».

Далее представители администрации связались с руководством ПетрГУ, в чьем распоряжении находится замечательный Ботанический сад. Около 100 саженцев кустарника и деревьев были приобретены при материальной помощи карельского отделения партии «Единая Россия».

Участвуя в субботнике в Новой Вилге и общаясь с местным населением, врио Главы региона отметил, что искренне приветствует такую инициативу с мест.

«Благоустройство и озеленение территорий сельских поселений, как правило, не требуют вложения значительных средств, главными факторами при этом остаются инициатива, активность и неравнодушие местного населения к тем местам, где они проживают, — отметил Артур Парфенчиков, — На субботнике много молодежи и детей, это правильно, старшее поколение может научить патриотическому отношению к малой родине, а с этим приходит любовь к нашей большой, замечательной стране».

Как отметили глава Нововилговского сельского поселения Людмила Елисеева и Кирилл Няппинен, 29 апреля на субботник в поселке вышло около 300 человек. Школьники и педагоги благоустраивали прилегающие к учебным учреждениям территории, местные жители убирались на дворовых территориях.