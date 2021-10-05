Москва, 29 апреля, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Матч в рамках молодежного первенства России между двумя московскими командами — ЦСКА и «Спартак» завершился вничью — 2:2. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает «Р-Спорт».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Матч состоялся в рамках 26-го тура молодежного первенства России и проходил на стадионе ЦСКА. Хозяева поля вырвались вперед в первом тайме благодаря точному удару Федора Чалова на 3-й минуте.

На 37-й минуте спартаковцы смогли сравнять счет благодаря Николаю Рассказову. Во втором тайме на 58-й минуте спартаковцы, после точного удара Ильи Мазурова, вырвались вперед.

Для армейцев ситуация была критической, но на 87-й минуте Дмитрий Меренчуков спас свою команду от поражения.

Итог матча — 2:2. ЦСКА продолжает лидировать в молодежном первенстве, опережая идущий вторым «Спартак» на три очка.