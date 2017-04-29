Париж, 29 апреля, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и глава движения «Вставай Франция» Николя Дюпон-Эньян заявили о создании предвыборной коалиции. Об этом сегодня, 29 апреля, заявила Ле Пен на специальной пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Мы создаем большой республиканский и патриотический альянс. Мы будем совместно отстаивать нашу правительственную программу», — сказала Ле Пен.

Дюпон-Эньян также подтвердил создание коалиции.

Кроме того Ле Пен заявила, что в случае своей победы на выборах президента Франции, Дюпон-Эньян станет премьер-министром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Победу одержал системный кандидат, ставленник нынешнего президента Франсуа Олланда, который в выборах не участвует, Эммануэль Макрон. Он набрал 24,01% голосов.

Второе место заняла Марин Ле Пен, набравшая 21,30% голосов.

Оба этих кандидата сойдутся во втором туре, который пройдет 7 мая.

Дюпон-Эньян в первом туре набрал 4,7% голосов избирателей (1 695 186 человек). Это шестой результат среди 11 кандидатов.

Ле Пен всеми силами пытается привлечь на свою сторону как можно больше сторонников, так как на Макрона работает весь административный ресурс и СМИ. Она даже временно покинула должность лидера «Национального фронта», чтобы заручиться поддержкой со стороны сил, проигравших в первом туре.