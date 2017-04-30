Москва, 30 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Для того, чтобы сделать правильный вывод об экономическом положении и перспективах развития того или иного объединения стран, необходимо обладать полнотой достоверной информации, основанной на анализе серьезных источников. О том, как провести такую работу на примере стран — членов ЕАЭС, повествует статья постоянного автора ИА REGNUM Марата Шибутова.

Thommy Эмблема Евразийского экономического союза

Основная цель, заявляемая странами ЕАЭС, это повышение экономической эффективности стран-участниц. Но именно экономические показатели зачастую упускаются в СМИ, теряясь под напластованиями лозунгов и политических амбиций. Такое положение дел затрудняет прогнозирование деловой активности и, следовательно, служит дополнительным тормозом развития отношений. Преодолеть этот барьер, сделав экономические показатели ясными и четкими, это выполнимая и, что самое главное, насущно необходимая задача.

Требуется «всего лишь» очистить живые данные от эмоций, поместить их в контекст развития и сопоставить в адекватной системе сравнения по существенным показателям.

В такие рамки стоит поместить показатели, являющиеся ключевыми для понимания современной ситуации, составляющей суть экономических процессов. Вот они: торговля в общем; торговля по группам; экспорт и импорт услуг; взаимные инвестиции; совместные предприятия; трансграничные операции физических лиц; обмен валют; трудовая миграция; транзит и тарифы за него; взаимное использование инфраструктуры; участие в государственных закупках.

Подробности о методике рассмотрения главнейших показателей экономического роста и взаимодействия экономик читайте в статье «Как грамотно провести анализ информации по ЕАЭС: источники и ссылки»

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