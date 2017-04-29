Ош, Киргизия, 29 апреля, 2017, 14:32 — ИА Регнум. В Киргизии 30 апреля объявлено днем траура по погибшим в результате схода оползня в Ошской области. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Mes.kg На месте стихийного бедствия

Сообщается, что Атамбаев выпустил указ, согласно которому 30 апреля 2017 года в Киргизии объявлено днем траура по погибшим в результате схода оползня.

«Трагедия унесла жизни наших граждан, для всего народа Киргизии это тяжелая утрата. Государственными органами проводятся спасательные работы по поиску пострадавших и тел погибших, принимаются меры по оказанию поддержки их родным и близким», — сказано в указе президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оползень сошел в селе Аю Узгенского района Ошской области. Огромные грязевые массы накрыли около десяти жилых домов. Сход оползня произошел в утренние часы 29 апреля, когда люди ещё спали. В заваленных домах проживали 24 человека. Поисковая операция продолжается. Спасатели сообщают, что шансов найти выживших при таких условиях нет.