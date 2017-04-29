Москва, 29 апреля, 2017, 14:23 — ИА Регнум. В Москве открылся сезон фонтанов. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан

В Новопушкинском сквере состоялась церемония пуска московских фонтанов. На ней присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня двойной праздник. Сегодня большой субботник в Москве, полтора миллиона москвичей вышли для того, чтобы прибрать город, сделать его краше, удобнее, чище. Второй праздник — это запуск фонтанов», — сказал столичный градоначальник.

Он подчеркнул, что сегодня в Москве одновременно запущено более 600 фонтанов. Это событие знаменует собой начало настоящей весны и приход тепла, отметил Собянин.

«Всех москвичей с праздником, всего доброго, счастья, здоровья, хорошего настроения», — пожелал мэр.

Напомним, столичные фонтаны работают ежедневно с 8:00 до 23:00. В праздничные и выходные дни фонтаны работают до 00:00. В соответствии с действующим регламентом, все фонтаны отключаются 1 октября, с наступлением холодов.

Самый объемный фонтанный комплекс расположен на Поклонной горе. Он вмещает в себя 15 тысяч кубометров воды. Самый большой фонтанный комплекс расположен на Манежной площади. Он состоит из 12 установок.