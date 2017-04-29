Челябинск, 29 апреля, 2017, 12:59 — ИА Регнум. В Челябинске местные жители благоустроили территорию в районе Ленинградского моста. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волонтёры за работой

Очистить памятник от пыли и благоустроить территорию вокруг него пришли активисты движения «Волонтеры Победы» к монументу «Ленинградский мост» в Челябинске. В 2016 году помощь оказала администрация Калининского района Челябинска, в этом справились сами.

Об акции по очистке территории возле монумента было объявлено в социальных сетях. На нее откликнулись и пришли активисты, принимающие активное участие в подобных мероприятиях. Участники — молодежь, студенты, а также выпускники вузов, которые уже трудоустроены, однако периодически присоединяются к волонтерскому движению. Руководил уборкой территории возле монумента «Ленинградский мост» координатор по направлению благоустройства памятников и памятных мест движения «Волонтеры Победы» Михаил Теплых. По его словам, в прошлом году уборка возле территории и помывка самого памятника прошла с помощью администрации Калининского района. Была даже выделена мойка «Керхер», с помощью которой памятник был тщательно полностью отмыт от грязи и пыли, скопившейся за предыдущие годы. В нынешнем году памятник будет достаточно помыть вручную, посчитали волонтеры. После помывки поверхностей памятного знака, молодые люди занялись уборкой территории в округе памятника. Они достали из рюкзаков, с которым приехали на общественном транспорте, перчатки, пакеты для мусора и принялись собирать мусор. После уборки Михаил Теплых сообщил, что кроме благоустройство территорий возле памятников движение занимается и другими акциями, связанными с сохранением памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Это и помощь ветеранам, и работа в проведении мероприятий, например, в середине апреля челябинское представительство движения «Волонтеры Победы» получили из своего центрального штаба в Москве несколько тысяч георгиевских лент, которые были розданы через активистов, лидеров студенческих Советов в вузах и другие организации. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил вклад «Волонтеров Победы» в распространение символа, посвящённого празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, знаменитый Ленинградский мост в Челябинске стал получил популярность потому, что в годы войны через него эвакуировали тысячи блокадников из города на Неве. «Блокадное братство» — челябинская общественная организация, объединяющая выходцев из «города Ленина» во время войны и их близких и родственников, обратилось к местным властям, с просьбой присвоения мосту было названия «Ленинградского».У моста установлен памятный знак «Ленинградский мост» — памятник мужеству и доблести ленинградцев, ставших в годы войны челябинцами. Памятник был открыт 8 мая 1999 года, накануне Дня Победы. В честь 55-летия годовщины снятия блокады Ленинграда мосту через реку Миасс, соединяющий проспект Победы, присвоили название «Ленинградский». Памятный знак разработали архитекторы Челябинска: И. В. Пономарев, Н. Балухина, скульптор Е. Чиркин. Автор барельефа А. Тишин.

Организатором акции стало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Поддержку в масштабах страны оказали Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Роспатриотцентр».

Благоустройство памятных мест и воинских захоронений является одним из основных направлений деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». За два года по всей стране активисты Движения провели уже более 128 тысяч различных мероприятий, направленных на благоустройство памятников, аллей славы, мемориалов, братских могил и т.п.

«Благоустройство памятных мест — это, та малая часть наших дел, с помощью которых мы выражаем свою благодарность всем тем, кто оставил свою жизнь, ради мирного неба в будущем. И наша главная задача как можно дольше пронести эту память, через года» — говорит руководитель движения в Челябинской области Екатерина Баймухаметова.

Ранее свой субботник провели «Волонтёры Победы» Магнитогорска. Они прибрали возле монумента «Тыл-фронту».

Отметим, субботник в районе Ленинградского моста изначально планировалась на 29 апреля. Но затем её перенесли на 28-е. Также субботник прошёл на строительной площадке Кафедрального собора Рождества Христова. А 29 апреля объектом приложения усилий добровольцев стали сквер на улице Богдана Хмельницкого, Парк культуры и отдыха Курчатовского района Челябинска, сквер «Южный Урал», Парк культуры и отдыха Калининского района, а также сквер на улице Кирова.

Кроме того сегодня, 29 апреля, субботники проходят практически во всех регионах России от Калининграда до Камчатки. Их целями являются улучшение экологической обстановки в населенных пунктах и пригородах и повышение экологической ответственности населения.