Пермь, 29 апреля, 2017, 12:38 — ИА Регнум. 28 апреля — День когда особо охраняемой природной территории местного значения города Перми. В 2017 году охраняемым ландшафтам Черняевский лес, Закамский бор, Липовая гора исполняется 35 лет. В связи с этим 29 апреля субботник приурочен именно к этому дню на территории Липовой горы.

Юлия Гришина Субботник в студенческом городке микрорайона Липовая гора

Данный охраняемый ландшафт представляет собой реликтовый комплекс растительности, где возраст деревьев достигает 200 лет. На территории можно увидеть сосну, пихту, напоминающую кипарис и довольно редкое в Прикамье дерево — вяз.

В экологическом субботнике приняло участие 50 человек, это число и заявлялось. Все явились в добровольном порядке, поскольку от этих молодых людей и исходила инициатива и желание сделать город чище.

Стоит отметить, что в краевом центре сегодня, 29 апреля, проходит общегородской субботник. Мэрия помогла студентам вывезти собранный мусор на спецполигон, а вуз обеспечил инвентарем. По словам Блюмина, с приходом весны активисты РССМ стараются ежегодно организовывать субботник. Так, в 2016 году уборке подверглись улицы Перми в районе эспланады.

Добавим, что 29 апреля экологический субботник проходит во всех регионах России. Участники преследуют благую цель — улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах и пригородах, повысить экологическую ответственность населения.