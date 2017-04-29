Калуга, 29 апреля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Новая система сборов твердых коммунальных отходов (ТКО) уже внедрена в областном центре. По словам городского головы Калуги Константина Горобцова, заглубленные контейнеры отличаются долговечностью, безопасны и не занимают много места, а главное — мусор в них уплотняется под действием собственной тяжести. В итоге обслуживание таких площадок обходится дешевле.

Hans Переработанный мусор

Губернатор Анатолий Артамонов рекомендовал распространить опыт Калуги во всех муниципалитетах региона и принять совместную программу, которая бы стимулировала их к установке заглубленных контейнеров. «Мы можем принять эту программу и какую-то часть субсидировать, например, на приобретение специальной техники, а также заключить договор с мусороуборочным предприятием, которое будет освобождать эти контейнеры от мусора. Тогда наши города и поселки приобретут совсем иной вид. Я считаю — это наше будущее. Мы должны всерьез задуматься над тем, чтобы облик наших городов стал экологичным и привлекательным», — заявил Анатолий Артамонов.

Между тем, порядка 527 тысяч тонн твердых коммунальных отходов ежегодно образуется в калужском регионе. Их обработка, утилизация и размещение сегодня представляют для властей всех уровней серьезную проблему. Ведь большая часть объектов размещения отходов создавалась в 1980—1990 годах, и их проектная вместимость практически уже исчерпана. Лицензии на обращение с отходами в настоящее время имеют 16 калужских полигонов, которые включены в государственный реестр. Остаточный срок их эксплуатации составляет 2,8 года, емкость — 1 390 560 тонн. На территории муниципальных образований рекультивации подлежат 13 таких объектов общей площадью более 51 га.

Согласно федеральному законодательству в субъектах РФ ведется работа по переходу на новую систему обращение с твердыми коммунальными отходами с участием регионального оператора, с которым до 1 мая 2018 года необходимо заключить соответствующее соглашение. В этой связи, отраслевое министерство обеспокоено ситуацией с заключением договоров на сбор и вывоз ТКО с частным сектором в муниципальных образованиях области, где в среднем пока заключено менее половины таких договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Калужской области прокурорами было выявлено более 50 несанкционированных мусорных свалок. В суды направлены исковые заявления об обязании органов местного самоуправления их ликвидировать.