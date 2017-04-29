Симферополь, 29 апреля, 2017, 11:07 — ИА Регнум. В Крыму мусорные кучи с несанкционированных свалок переместились прямо под двери домов чиновников, отвечающих за уборку мусора, — такую акцию провели накануне, 28 апреля общественники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском Минприроды.

WaltiGoehner Мусор

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев, таким образом исполнено обещание главы Крыма.

В частности, мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанскойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова.

Как сообщил глава Минприроды Крыма, на территории этих двух муниципалитетов расположены свалки бытовых отходов объемом по 10 тыс. кубометров, и никаких мер администрации по их ликвидации не принимают.

Минприроды Крыма, в свою очередь, возбудило административное расследование по факту несанкционированного размещения отходов.

Отметим, что обещание ужесточить спрос с чиновников, которые не борются с несанкционированными свалками, глава Крыма Сергей Аксенов дал еще в ноябре 2016 года.

«Я найду внебюджетные деньги для того, чтобы собрали это в машины, привезли к домам первых руководителей. Наверное, у себя возле ворот уберут быстро», — заявил тогда Аксенов.