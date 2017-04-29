Вашингтон, 29 апреля, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал временный билль о финансировании государственных учреждений, чтобы предотвратить коллапс работы правительства Соединенных Штатов. Об этом сегодня, 29 апреля, пишет The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сообщается, что временный бюджет будет действовать до 5 мая. До этого срока Конгресс США должен утвердить федеральный бюджет на нынешний финансовый год, который начался 1 октября 2016 года и закончится 30 сентября 2017 года.

Накануне сенат Конгресса США поддержал временный билль о финансировании госучреждений без подсчета голосов. В Палате представителей Конгресса США также поддержали временный бюджет — «за» проголосовали 382 депутата, «против» — 30.

Напомним, бюджет США многие годы является дефицитным, что постоянно наращивает объем государственного долга этой страны. Каждый год президент США вынужден повышать потолок государственного долга и добиваться на это согласия Конгресса. В противном случае все государственные учреждения США прекращают свою работу из-за отсутствия финансирования.

Одним из предвыборных обещаний нынешнего президента США Дональда Трампа было сокращение объема государственного долга. Каким образом Трамп собирается этого добиться, пока не ясно.