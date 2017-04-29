Севастополь, 29 апреля, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Инвалиды, пользующиеся социальным такси в Севастополе, получили шесть бесплатных поездок в месяц. Перевозчикам предоставят субсидии из городского бюджета. Об этом на пресс-конференции 28 апреля заявила начальник управления социального обслуживания Жанна Финогенова, передает корреспондент ИА REGNUM.

GörlitzPhotography Такси

«С 7 марта 2017 года услуги предоставляются инвалидам бесплатно на шесть льготных поездок. Изменен режим поездок — социальное такси работает круглосуточно», — сказала Финогенова.

По ее данным, в этом году услугами такси воспользовались 368 инвалидов, совершив 310 поездок, Расширен список адресов, куда могут отправиться инвалиды: в диализный центр, органы соцзащиты, пенсионный фонд, банки. Такси отвезет в аэропорт, если у инвалида на руках льготная путевка в санаторий.

Финогенова также добавила, что перевозчикам будут компенсированы затраты, через субсидии из городского бюджета, ожидается, что соответствующее решение будет принято в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, социальное такси начало работать в Севастополе в 2016 году. Два автомобиля, оборудованные под потребности инвалидов, поступили в город по линии гуманитарной помощи и находятся в распоряжении госпредприятия «Севавтотранс».